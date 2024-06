Dass Fanfest auf dem Augustusplatz wurde an den ersten drei Tagen der Europameisterschaft sehr gut angenommen. Merh als 30.000 Besucher hatten den Weg in die Leipziger Innenstadt zum Public Viewing am Augustusplatz gefunden. Das gab die Stadt am Sonntagabend (16. Juni 2024) bekannt. Dabei zog nicht nur das Auftaktspiel mit deutscher Beteiligung die Massen an (5:1 gegen Schottland), auch bei der Partie am Sonntagnachmittag zwischen der Niederlande und Polen (2:1) waren die Plätze gut gefüllt. Am Dienstag findet die erste Partie in Leipzig statt, wenn ab 21 Uhr Portugal und Tschechien ihre Visitenkarte abgeben.