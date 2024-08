Traumstart beim Blitzdebüt: Mit dem ersten Ballkontakt erzielte Antonio Nusa nach seiner Einwechslung im DFB-Pokalspiel bei Rot Weiss Essen seinen ersten Treffer im Trikot der Leipziger. RB gewann die Partie am Ende mit 4:1 .

"Dass es direkt mit einem Tor klappt, ist natürlich super", sagte Nationalspieler David Raum über den Neuzugang: "Ich glaube den Jungen haben wir in einer guten Verfassung." Dass der 19-Jährige nach dem Abgang von Europameister Dani Olmo große Fußstapfen zu füllen hat, ist den Leipzigern bewusst. "Wir machen ihm da keinen Druck", sagte Raum: "Wenn er sich so weiterentwickelt, ist es ein Spieler mit riesigem Potenzial, der uns weiterhelfen wird." Elf Minuten in Essen reichten bereits, um dieses Potenzial anzudeuten.