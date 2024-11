Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat die zeitgenauen Anstoßzeiten für die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal bekanntgegeben. Demnach wird RB Leipzig in der Wiederauflage des Pokalfinales 2023 gegen Eintracht Frankfurt am 4. Dezember um 20:45 Uhr antreten. Die Mittwochspartie ist live im ZDF zu sehen. Zuvor zeigt das ZDF ab 18 Uhr das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC ebenfalls live. Bereits am Dienstag wird es den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ab 20:45 Uhr live in der ARD geben.