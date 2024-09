Drittligist Erzgebirge Aue ist am Sonntag, den 13. Oktober, um 14:00 Uhr im Derby beim VfB Annaberg zu Gast. Bei zwei Begegnungen wurde ein Tausch des Heimrechts beantragt: Bei Siebtligist Rotation Dresden gegen Lok Leipzig (Sa., 15:00 Uhr) und bei Weixdorf gegen BSG Chemie Leipzig (So., 14:00 Uhr). Zweimal heißt es außerdem Oberliga gegen Regionalliga: Der FC Grimma bittet am Samstag (14:00 Uhr) den FC Eilenburg zum Mulde-Derby. Der SC Freital erwartet am Sonntag (14:00 Uhr) Regionalligist FSV Zwickau.