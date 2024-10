Der FSV Zwickau steht nach einem Kraftakt beim Oberligisten SC Freital im Achtelfinale des Sachsenpokals. Die Mannschaft von Cheftrainer Rico Schmitt setzte sich am Sonntag (13. Oktober 2024) vor 1.308 Zuschauern im Freitaler Stadion des Friedens mit 3:0 (2:0) durch.

Dabei begann der Favorit aus der Regionalliga alles andere als souverän. Freital erspielte sich in der Anfangsphase gute Chancen, kam aber nicht über einen Pfostentreffer des Ex-Zwickauers Oliver Genausch hinaus (2.). Nach einer Viertelstunde war Zwickau besser im Spiel und ging nach schöner Vorarbeit von Jahn Herrmann durch Mike Könnecke in Führung (16.). Das 2:0 legte Marc-Philipp Zimmermann für Theo Martens auf (39.).



Der Zwei-Tore-Vorsprung gab dem FSV Sicherheit und reichte schließlich für den Einzug ins Achtelfinale. Der dritte FSV-Treffer fiel in der Nachspielzeit durch Andrej Startsev (90.+4).