Die SGE ist das Team der Stunde. Wettbewerbsübergreifend gewannen die Hessen zuletzt sieben Spiele in Serie, und das mit einer Tordifferenz von 20:6, seit neun Partien ist das Team von Coach Dino Toppmöller ungeschlagen. In der Bundesliga hat sich die Eintracht zum ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Bayern München geschossen.

Selbstvertrauen, das die Leipziger aktuell nicht haben. Nach sechs Spielen in Serie ohne Sieg. "Wir sind in eine richtige Krise geschlittert, die für mich erklärbar ist", sagt Rose. Viele Verletzungen, die Dauerbelastung seiner Spieler, die durch Niederlagen mangelnde Selbstverständlichkeit dürfte Rose dabei im Kopf haben.

Und vielleicht auch Eintracht Frankfurt. Denn, so Rose: "Frankfurt ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich im Fußball Dinge drehen können", sagt der RB-Coach und verweist auf den holprigen SGE-Saisonstart und Diskussionen um Coach Toppmöller. Und so sieht Rose das Spiel gegen Frankfurt als große Chance: "Wir haben wieder die Chance auf ein Erfolgserlebnis. Das ist, was wir brauchen, um alles zu beruhigen. Wir müssen positiv sein, wir müssen aus der Opferrolle raus."

Und wie kann das gelingen? "Wir dürfen nicht so verteidigen wir gegen Wolfsburg", erinnert Rose an die 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende, als es bereits nach einer Viertelstunde 0:3 stand. Mitverantwortlich für die Wolfsburg-Niederlage war sicher auch die Quote von nur etwas mehr als 30 Prozent gewonnener Zweikämpfe. "Wir müssen unsere Stäbe in die Zweikämpfe reinhalten, dazwischengehen. Wir müssen unterbrechen, ins Umschalten kommen", fordert Rose von seinem Team und kündigt gegen die starke Frankfurter Offensive eine defensivere Grundhaltung an.