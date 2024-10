"Wir haben eine gute Bank und die brauchen wir jetzt." So sei Torjäger Lois Openda "fraglich". Entwarnung gab Rose bei Torwart Peter Gulacsi, der beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg zur Halbzeit verletzt ausgewechselt wurde. "Halb so wild. Er hat tatsächlich einen dicken Knöchel, aber keine Bänderverletzung", sagte Rose. Bis zum Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund am Samstag "sollten wir das im Griff haben." Gegen St. Pauli war "aber auch so geplant", dass Ersatzkeeper Maarten Vandevoordt den Vorzug bekommt.