Was RB Leipzig in der ersten Halbzeit anbot, war unterirdisch. Behäbiger Spielaufbau, wenig Tempo in den Aktionen und viele Fehlpässe spielten den Gastgebern in die Karten. Die Hamburger, immerhin Tabellenvorletzter, spielten dagegen mutig, offensiv und erarbeiteten sich unter anderem vier Großchancen. Die beste hatte Jackson Irvine, der allerdings aus 5 m über den Kasten köpfte (18.). Dass es mit einem 0:0 in die Pause ging, lag an St. Paulis schlechter Chancenverwertung und an RB-Keeper Peter Gulacsi, der gegen Elias Saad (17.), Oladopo Afolayan und Johannes Eggestein (42.) rettete.