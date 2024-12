"Magnus gehört nicht nur zu den besten Kreisläufern der Welt, sondern ist auch ein Führungsspieler, was sicher auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen auslöste", erklärte SCM-Coach Bennet Wiegert. Der 1,95 Meter große Kreisläufer spielt seit 2021 in der Elbestadt und war ein essenzieller Bestandteil des letztjährigen Meisters und Pokalsiegers. In 33 Partien erzielte er 106 Tore bei einer Wurfquote von knapp 90 Prozent. Und der Däne ist froh, in Magdeburg weiter auf Torjagd gehen zu dürfen: "Für mich war klar, dass ich weiter beim SCM spielen möchte. Hier stimmt einfach alles: Ich spiele bei einem der besten Vereine der Welt, meine Familie fühlt sich wohl, und die Unterstützung der Fans in Magdeburg ist einmalig."