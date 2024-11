"So schön, so schön. So was haben wir lange nicht gesehen", klang es am Mittwochabend von den Rängen im Magdeburger Handball-Tempel. Der SC Magdeburger hatte gerade den amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona mit 28:23 in die Schranken gewiesen. Es war der erste Sieg nach zuvor vier sieglosen Spielen. Und ausgerechnet gegen die starken Spanier.

Wiegert: "Wichtiger als zwei Punkte"

So schön kann eine Überraschung sein. Und, war sich SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem Spiel sicher, kann auch "ein Dosenöffner sein". Und eine Botschaft "an ganz Handball-Europa", ergänzte Wiegert, "die das gesehen haben und uns schon ganz andere Sachen nahegelegt haben. Dafür war es extrem wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die zwei Punkte in der Champions League." In der Champions League kletterte der SCM mit dem Sieg in der Gruppe B auf Rang fünf und damit zurück auf einen Quali-Platz für das Achtelfinale.

"Glaube kann Berge versetzen"