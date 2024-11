Wie schwer das Auswärtsspiel für den SCM wird, zeigt der Blick in die Statistik: Von den letzten 20 Heimspielen in der Kasseler Rothenbach Halle hat Melsungen gerade ein Spiel verloren. Die bisher einzige Niederlage in dieser Bundesliga-Saison musste die MT am dritten Spieltag bei den Rhein-Neckar Löwen (31:26) hinnehmen, seitdem ist das Team nicht mehr zu stoppen und hat mit Rückraum-Kante Dainis Kristopans, der in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain zur MT wechselte, einen Überflieger auf dem Parkett. Der 34-jährige Lette kommt in neun Spielen auf 41 Tore und 28 Assists. In beiden Kategorien ist er damit Spitzenreiter seines Teams. "Er ist ein sehr intelligenter Handballer. Er kommt mit sehr viel Kraft. Das sieht man bei der Größe, die er hat, selten", lobt O'Sullivan.

Bildrechte: IMAGO / Eibner