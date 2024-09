In der ausverkauften Arena im Norden Dänemarks brauchten beide Mannschaften etwas Anlaufzeit, um die eigenen Offensivreihen in Schwung zu bringen. Auf das 0:1 der Gastgeber hatte Magdeburg erst nach 5:37 Minuten mit dem ersten eigenen Treffer eine Antwort. Aalborg fand nach und nach in die Partie, doch Magdeburg konterte immer wieder umgehend, sodass sich beide Teams bis zum 7:7 mit Treffern abwechselten. Im Anschluss daran zeigte sich bei Magdeburg dasselbe Problem wie bei der Niederlage gegen den THW Kiel : die Chancenverwertung. Trotz guter Spielzüge mit viel Tempo fehlte den SCM-Akteuren oftmals das Selbstverständnis vor dem Tor, um die Angriffe zu veredeln.

Stattdessen trafen die Dänen, die nach einem 3:0-Lauf zunächst mit 10:7 in Führung gingen. Einzig Nikola Portner, der von Beginn an zwischen den Pfosten stand, zeigte sich in Topform, hielt zahlreiche Bälle und glich nach 25 Minuten sogar selbst ins leere Tor zum 12:12 aus. Danach klappte offensiv bei der Mannschaft von Bennet Wiegert erneut wenig und nach einem 0:4-Lauf in den letzten Minuten der ersten Hälfte ging es nach dem Treffer von Patrick Wiesmach mit 13:17 in die Kabinen.