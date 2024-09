Vor 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena war Emil Madsen mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer der Norddeutschen. Für den SCM war bei dessen erster Saisonniederlage Matthias Musche achtmal erfolgreich. Bester Mann auf dem Feld war aber der Kieler Nationaltwort Andreas Wolff, der mit 14 Paraden die Magdeburger Angreifer entnervte.

"Wir haben uns unheimlich verunsichern lassen von Wolffs tollen Paraden. Dadurch sind wir schwer ins Angriffsspiel und in eine Negativspirale gekommen", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert am Dyn-Mikrofon und monierte: "Unser Spiel war hektisch und wild. Wir sind noch nicht im Rhythmus."

Beide Teams starteten mit viel Tempo in die Partie. Die Kieler versuchten mit einer aggressiven und kompakten Abwehr, die zweikampfstarken Angreifer der Gastgeber in den Griff zu bekommen. Das gelang auch über weite Strecken. In der 20. Minute kassierte Magdeburg durch Madsen das 9:13. Bis zur Pause kam der Double-Gewinner auf 15:16 heran.