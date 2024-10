Das Team von Trainer Herbert Müller brauchte etwas Anlaufzeit. So waren es die Gastgeberinnen, die zunächst die Szenerie bestimmten. Isabelle Dolle war für die THC-Defensive nur schwer zu verteidigen, sie traf in den ersten zehn Minuten gleich dreimal. Aus dem daraus resultierenden 4:6-Rückstand machten die Gäste innerhalb von fünf Minuten aber eine 8:6-Führung (16.).

In Folge dessen entwickelte sich ein spannendes Spiel. Keine Mannschaft konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen - ein 12:12-Unentschieden zur Halbzeit die Konsequenz. Im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern dann ein ähnliches Bild. Die Führungen wechselten hin und her - bis zum 23:23 (49.). Kathrin Pichelmeier sowie Sharon Nooitmeer trafen im Anschluss jeweils doppelt für den Thüringer HC und stellten somit den vorentscheidenden 27:23-Vorsprung her (54.). Dinah Eckerle verhalf mit einigen Paraden in dieser Phase ebenfalls zum Vier-Tore-Polster. Bis zum Schluss kamen die Gastgeberinnen nur noch unwesentlich heran, sodass der THC zwei hart erarbeitete Punkte entführen konnte.