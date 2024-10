Sachsen Zwickau hat am Sonnabend mit 24:34 (6:17) gegen Borussia Dortmund verloren. Vor 1.150 Zuschauern gerieten die Gastgeberinnen schon in der ersten Hälfte aussichtslos ins Hintertreffen. Zwickau bekam keinen Zugriff und der BVB nutzte die Ballverluste eiskalt zu Toren. Der BSV erzielte nach 18 Minuten erst sein zweites Tor gegen den Favoriten durch Louise Cavanie. Zwickau steigerte sich nach der Pause, der BVB ließ es ruhiger angehen. Er wechselte durch - ohne Qualitätsverlust. Zwickau mühte sich bis in die Schlussminute, um das Ergebnis in Grenzen zu halten. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Deborah Lassource (6 Tore), Dana Bleckmann, Alicia Langer und Kelly Vollebregt (je 5). Für Zwickau erzielten Kaho Nakayama (5) und Victoria Hasselbusch (4) die meisten Treffer.