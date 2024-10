Das Team von Bennet Wiegert verlor am Donnerstagabend (10. Oktober) mit 26:27 (15:19) gegen die von Talant Dujshebaev trainierten Polen. Vor allem in der ersten Halbzeit leistete sich der SCM trotz eines erneut blendend aufgelegten Sergey Hernandez im Tor (13 Paraden) zu viele Fehler. In den Schlussminuten hatten die Magdeburger mehrfach die Chance zum Ausgleich, Kielce brachte den Sieg aber über die Zeit. Bester Werfer beim SCM war Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern. Ebenso so oft traf Daniel Dujshebaev für Kielce.