Von diesem Zeitpunkt an war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich keines der Teams absetzen konnte. 50 Sekunden vor dem Ende stand es 20:20, ehe Ferndorf in Person von Janko Kevic die Führung erzielte. Dem HC sollte sich allerdings noch eine Chance bieten, und die nutze Oliver Seidler acht Sekunden vor Schluss zum 21:21. Doch damit immer noch nicht genug: Mit dem letzten Angriff erarbeiteten sich die Gäste einen Siebenmeter, doch diesmal scheiterte Kevic dramatisch am Pfosten. So blieb es unterm Strich beim leistungsgerechten Remis. Bester Spieler auf Seiten der Dresdner war Lukas Wucherpfennig mit neun Treffern, für die TuS Ferndorf erzielte Daniel Hideg deren acht.