Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls konnte DRHV-Trainer Uwe Jungandreas seine Mannschaft nicht von der Seitenlinie aus betreuen. Sein Co-Trainer Vanja Radic übernahm die Vertretung. Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren - sowohl offensiv als auch defensiv liefen die Dessauer den Ferndorfern den Rang ab. Philip Ambrosius im DRHV-Tor hatte immer wieder eine Hand am Ball, genau wie seine aufmerksame Abwehrreihe. So erarbeiteten sich die Gastgeber eine frühe 7:2-Führung (11.). Bis kurz vor der Halbzeit hielten die Dessauer diesen Vorsprung, ehe sich Unaufmerksamkeiten einschlichen, die die Gäste sofort nutzten. Zur Halbzeit blieben zwei Treffer vom Polster übrig (14:12).

