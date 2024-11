"Wir sind weit davon entfernt, Leipzig den Rang abzulaufen" – Eisenachs Sportlicher Leiter Maik Nowak wies vor dem DHB-Pokal-Achtelfinale alle Vergleiche mit dem Ost-Kontrahenten aus Sachsen weit von sich: "Wir vergleichen uns nicht. Die Bedingungen in Leipzig sind klar besser", so das freundliche Understatement des lange als Trainer in Leipzig tätigen Nowak.

Nach diesem DHB-Pokal-Achtelfinale sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Zum dritten Mal im dritten Spiel in Folge haben die Eisenacher den SC DHfK besiegt. Der 30:24-Sieg von Mittwochabend (13. November 2024) war zugleich der deutlichste Sieg in dieser Trilogie. Und weil auch Titelverteidiger SC Magdeburg in Kiel rausflog, ist der kleine ThSV nun das einzige mitteldeutsche Team, das vom Final Four in Köln träumen darf.