Eisenach verpasst mit dem Einzug ins Halbfinale damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Beim 28:31 (15:15) am Donnerstagabend (19. Dezember) agierten die Thüringer über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und lagen fünf Minuten vor Schluss sogar in Führung, ehe die Löwen das Ruder durch den blendend aufgelegten Ivan Martinovic doch noch herumreißen konnten. Der Kroate avancierte mit elf Treffern zum Mann des Spiels. Eisenachs Marko Grgic kam auf zehn Treffer.

"Wir hatten das Ding bis kurz vor Schluss auf unsere Seite. Aber wir machen am Ende einfach zu viele Fehler. Ich weiß nicht, warum wir uns so in die Hose kacken", fand Grgic im Anschluss im Interview bei Dyn deutliche Worte. "Wir haben es 56 Minuten überragend gemacht. Ich weiß nicht, was das Problem am Ende war. Es ist brutal bitter."