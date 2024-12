Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Highlight im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen (Do., 19 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) kündigte der in die Kritik geratene ThSV-Geschäftsführer René Witte eine endgültige Entscheidung zur Causa Kaufmann für nach der letzten HBL-Partie des Jahres an. "Ich denke, dass wir eine gemeinsame Lösung nach dem Hamburg-Spiel präsentieren werden", sagte der 46-Jährige im Beisein von Misha Kaufmann.



Vier Tage vorher gastieren die Thüringer noch bei Doublesieger SC Magdeburg. Besagtes Duell mit dem HSV steigt am 26. Dezember in der heimischen Werner-Assmann-Halle. Anschließend geht es in die lange Winter- und WM-Pause, ehe der ThSV erst am 10. Februar gegen den TBV Lemgo wieder die Platte betritt. Die Beteiligten um Witte, Kaufmann, Präsident Shpetim Alaj und Sportdirektor Maik Nowak hatten sich nach Tagen des Übereinanderredens am 3. Adventssonntag zusammengesetzt. Der Verein veröffentliche von der Elefantenrunde öffentlichkeitswirksam ein Foto auf seinem offiziellen Facebook-Account.