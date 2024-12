Der SCM begann etwas überraschend mit Philipp Weber sowie auch Tim Hornke. Die Freude über die Rückkehr der beiden längerfristig verletzten Akteure währte jedoch nur knapp anderthalb Minuten. Dann krümmte sich Oscar Bergendahl auf dem Hallenboden, nachdem er ohne Fremdeinwirkung übel weggeknickt war. Der Schwede wurde umgehend per Trage abtransportiert und anschließend auf direktem Wege ins Krankenhaus verfrachtet. SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt wollte sich am Dyn-Mikrofon nicht auf eine Schnelldiagnose festlegen, erklärte aber: "Ich glaube, er ist auch schon auf dem Weg zum MRT und dann wissen wir morgen mehr".

Im weiteren Verlauf stimmte bei den Hausherren in der Offensive so gut wie alles. Das Team von Bennet Wiegert warf sich über die Stationen 15:9 (22.) und 17:10 (24.) zwischenzeitlich bis auf acht Treffer in Führung (20:12/27.), hätte das Ergebnis aber noch deutlicher gestalten können. Beim VfL Gummersbach stand mit Dominik Kuzmanovic allerdings ein bärenstarker Keeper zwischen den Pfosten, der allein in Halbzeit eins neun Paraden verbuchte. Nichtsdestotrotz lag Magdeburg zur Pause mit 21:15 voll auf Kurs Heimsieg.