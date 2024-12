Die Füchse Berlin haben ihren Einspruch nach dem 31:31 gegen Meister SC Magdeburg zurückgezogen. Wie der Hauptstadtverein mitteilte, werde der Protest gegen die Spielwertung "aufgrund von Vergleichsurteilen, bei denen es sich ebenfalls um Tatsachenentscheidungen handelte", nicht weiter verfolgt.



Die Berliner hatten nach Abpfiff der hitzigen Partie am vergangenen Sonntag mehrere Entscheidungen der Schiedsrichter während der Begegnung scharf kritisiert und unter anderem reklamiert, dass ein Tor von Lasse Andersson in der 39. Minute nicht gegeben worden sei. Angesichts der nicht vorhandenen Torlinientechnologie in der HBL hatten die Unparteiischen aus dem Spiel heraus und auf "kein Tor" entschieden.