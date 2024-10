In der 2. Runde des DHB-Pokals bekam es der HC Elbflorenz mit dem Liga-Konkurrenten Bergischer HC zu tun. Ein dicker Brocken, denn die Nordrhein-Westfalen führen die noch junge 2. Bundesliga-Saison mit 8:0 Punkten an.

Doch das Team von André Haber hielt von Anfang an stark dagegen. Vor heimischem Publikum entwickelte sich eine fesselnde Partie, in dem sich keins der beiden Teams sich so richtig absetzen konnte. Auf Dresdner Seite konnten in der ersten Halbzeit Oliver Seidler mit fünf Treffern und Torhüter Robin Cantegrel mit starken 31 Prozent Paraden überzeugen. Dennoch musste der HCE mit einem kleinen Rückstand (16:17) in die Halbzeit-Pause gehen.