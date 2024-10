Das Team von Runar Sigtryggsson agierte von Beginn an konzentriert und konnte sich vor der Pause vor allem auf die Defensive verlassen, die ganze sechs Treffer zuließ. Mit der 5:1-Deckung hatten die Ostwestfalen so ihre Probleme. Während der SC DHfK in der Bundesliga einen sehr guten Saisonstart hinlegte, kassierte Ex-Bundesligist Lübbecke zuletzt die höchste Heimpleite seit 1975 - und beurlaubte danach Trainer Michael Haaß. Diese Ausgangslage wirkte sich auch auf dem Parkett aus. Leipzig ließ nichts anbrennen, bei den wurfschwachen Gastgebern überzeugte vor allem Torwart Leon Grabenstein, der einen höheren Rückstand verhinderte. Seine Quote an abgewehrten Würfen betrug 39 Prozent, auf seltene 64 Prozent kam sein Gegenüber Kristian Säveras. Zur Pause führte der SC DHfK schon mit 14:6.