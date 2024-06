Nachdem die Mannschaft von Bennet Wiegert bereits am vergangenen Donnerstag die Meisterschaft mit einem 34:21-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen unter Dach und Fach gebracht hatte, wurde der letzte Spieltag zu einem offensiven Schaulaufen inklusive einiger Verabschiedungen.

Die Elbstädter begannen in gewohnter Stärke und erarbeiteten sich die schnelle 2:0-Führung. Die HSG Wetzlar zeigte jedoch ebenfalls von Beginn an, dass sie nicht nur zum Spaß nach Sachsen-Anhalt gereist waren, spielten mit viel Offensivfreude, scheiterteten jedoch Mal um Mal am seit Wochen glänzend aufspielenden Sergey Hernandez. Der Spanier dominierte den ersten Durchgang und hielt mit elf Paraden die 17:16-Pausenführung der Magdeburger fest.