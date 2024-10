Rund um den erfolgsverwöhnten SCM war es nach der wettbewerbsübergreifend fünften Saisonniederlage unter der Woche gegen Industria Kielce (26:27) in der Champions League unruhig geworden. In Flensburg steigerten sich die Gäste nach einer schwächeren Anfangsphase, vor allem aufgrund von Magnussons Treffsicherheit von der Siebenmeterlinie und Philipps Webers Stärke aus dem Rückraum spielte sich Magdeburg eine Vier-Tore-Führung zur Pause heraus.

Im zweiten Durchgang schien der SCM aber zunächst phasenweise am starken Flensburger Torhüter Benjamin Buric zu verzweifeln. Trotz des Mammutprogramms der vergangenen Wochen mit 13 Spielen seit Ende August brachten die Magdeburger in der Schlussphase aber noch einmal die Kraft auf, um sich beim Stand von 24:24 entscheidend abzusetzen - auch dank ihres Schlussmanns Sergey Hernandez. Trainer Bennet Wiegert sagte danach in der ARD: "Die Trauerbewältigung so wie heute zu machen, das verlangt meinen obersten Respekt."