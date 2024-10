Diese Niederlage tat weh. Richtig weh. Nach dem 26:27 des SC Magdeburg von Donnerstagabend (11.10.2024) in der Champions League gegen den polnischen Vertreter Industria Kielce stand SCM-Coach Bennet Wiegert vor den Journalisten und suchte nach Erklärungen: "Ich hoffe, dass wir ein bisschen schlafen können. Ich weiß, dass das bei mir schwierig wird" – so viel konnte Wiegert zumindest sagen.

Wiegert: "Durchatmen"

Und was Wiegert noch spürte: "Im Moment sind die Aufschläge so, dass man mich einmal durchatmen lassen muss." Vier bittere Niederlagen kassierte der SC Magdeburg in den zurückliegenden vier Wochen: In der Champions League in Szeged, in der Bundesliga zuhause gegen Kiel, im Finale der Klub-WM gegen Veszprem - und nun erneut in der Champions League zuhause gegen Kielce. In der noch jungen Saison verlor der SCM sogar schon fünfmal.

Die meisten Niederlagen fielen äußerst knapp aus, für das erfolgsverwöhnte Team um den erfolgsverwöhnten Trainer Wiegert dennoch eine Ausnahmesituation. "Wir sind oft nah dran, und dann fehlt uns das Momentum. Ich sage nicht Glück", analysierte der 42-jährige Coach.

Wiegert bemängelt "viele Fehler"

Gegen Kielce ließ der SCM die Punkte vor allem durch eine schwache erste Halbzeit liegen: "Zu viele technische Regelfehler, zu viele Ballverluste, wo wir nicht ins Verteidigen kommen, wo wir direkt im Gegenstoß landen; reihenweise weggeworfene Bälle", beobachtete Wiegert. "Wir haben uns sehr auf die Arbeit am Kreis vorbereitet. Und ich hatte das Gefühl, jeder ist über den Kreis. Dann haben wir keinen Zugriff bekommen."

"Fehlt die Qualität im Angriff"

Mit 15:19 ging der SCM in die Pause, nach dem Wechsel schien beim 16:21 (35.) die Vorentscheidung gefallen. Doch der SCM kam noch einmal zurück. "In der zweiten Halbzeit war es dann viel Kampf, da fehlt uns dann die richtige Qualität im Angriff, um richtige Nadelstiche zu setzen", so Wiegert. In der dramatischen Schlussphase ließ allein Philipp Weber zweimal die Chance auf den Ausgleich liegen. Doch Wiegert weiß auch: "Die zweite Halbzeit war nicht das Problem. Mit zwei solchen Halbzeiten werden wir gewinnen."

In Champions League und Bundesliga unter Druck

Nach den letzten Jahren, in denen Wiegert mit dem SCM von Erfolg zu Erfolg eilte, könnte der Coach in seinem zehnten Trainerjahr nun in eine sportlich schwierige Situation schlittern. In der Champions League droht dem Vorjahressieger in einer Hammergruppe mit bereits zwei Niederlagen das Aus bereits in der Gruppenphase. Und in der Bundesliga müssen die Magdeburger am Samstag (12.10.2024, 15.45 Uhr, im Live-Ticker und live im ERSTEN) im nächsten Topspiel in Flensburg punkten, damit der Rückstand auf den Tabellenführer nicht auf drei Punkte anwächst.

Samstagabend in Flensburg gefordert

Kann sich Wiegert denn wenigstens auf das Top-Spiel am Samstag freuen? "Im Moment ist das schwierig", sagte der Coach direkt nach der Champions-League-Niederlage gegen Kielce: "Im Moment kann ich das nicht ausstrahlen."

13 SCM-Spiele seit Ende August

Um wieder in die Erfolgsspur zu kommen, nimmt Wiegert das Team in die Pflicht: "Ich habe gerade in der Kabine gesagt: wie ist die Antwort darauf? Meine Antwort wäre Training. Aber wir haben in den letzten 14 Tagen nur einmal trainiert." Das Hammerprogramm mit bereits 13 Spielen in den vergangenen sechs Wochen ist sicher ein Grund für die drohende sportliche Krise des SCM.

Keine Ruhepause: Mittwoch in Nantes

Und auch das ist sicher: Ruhiger wird es nicht, vier Tage nach dem Flensburg-Spiel steht bereits am Mittwoch (16.10.2024) der nächste Champions-League-Knaller in Nantes an. "Da müssen wir auswärts punkten. In der Gruppenphase werden wir erst am Ende wissen, was das jetzt kostet", sagte Wiegert und trauerte der Niederlage gegen Kielce auch aus einem anderen Grund nach: "Es geht um das kurzfristige Gefühl für alle Wettbewerbe, die wir spielen."