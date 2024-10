Eisenach kam gut in die Partie, ging durch Peter Walz in der fünften Minute erstmals in Führung. In der Folge stand die Defensive um Torwart Matija Pikic gut, doch vorne verwarfen die Thüringer einige gute Gelegenheiten. Dennoch zog Eisenach nach fünf Toren von Filip Spikic auf 7:3 davon (14.). Doch innerhalb von 80 Sekunden leistete sich das Team von Misha Kaufmann drei Aussetzer, kassierte drei Gegentreffer und verspielte den komfortablen Vorsprung. Der Trainer nahm eine Auszeit und rüttelte seine Jungs wach. Die kassierten über sechs Minuten kein Gegentor, waren aber selbst auch nicht effizient. Erst in der 28. Minute sorgte ein 3:0-Lauf für ein ordentliches Polster für überlegene Eisenacher (13:9). Göppingen bekam die Gastgeber auch im Sieben-gegen-Sechs nicht in den Griff und konnte mit dem Vier-Tore-Rückstand zur Pause beinahe noch glücklich sein.