In einer mal wieder bebenden Aßmann-Halle entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Der große Favorit aus dem Norden bekam Nationalspieler Marko Grgic zunächst nicht in den Griff, in der neunten Minute führten die Hausherren mit 4:3, der Olympia-Zweite aus Eisenach hatte drei Treffer beigesteuert. Doch dann versuchte es der ThSV, traf zweimal den Pfosten, Flensburg zielte besser und zog nach zwei 3:0-Läufen nur unterbrochen von einem Treffer von Fynn Hangstein auf 5:9 davon. Misha Kaufmann stellte um, probierte und brachte sein Team wieder in die Spur. Ein Siebenmeter von Hangstein saß in der 26. Minute und Eisenach war bis auf zwei Tore an der SG dran. Aber bis zur Pause zeigte das Team von Nicolej Krickau seine Klasse, vor allem Simon Pytlick stach mit fünf Treffern heraus. Während die Thüringer nur knapp 45 Prozent ihrer Würfe trafen, waren es bei den Gästen über 70 – der Unterschied im ersten Durchgang.