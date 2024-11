Der ThSV Eisenach muss im Viertelfinale des DHB-Pokals zu Bundesliga-Konkurrent Rhein-Neckar Löwen nach Mannheim. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten Acht am Donnerstagabend im Anschluss an den Löwen-Sieg gegen die Füchse Berlin in Heidelberg. Als Losfee fungierte Nationalspielerin Xenia Smits.

Das Viertelfinale steigt am 18. und 19. Dezember. Das Pokal-Final-Four in Köln ist am 12. und 13. April 2025. Am 1. November hatte sich der ThSV in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen mit 36:32 durchgesetzt. Aktuell sind die Löwen vor Eisenach Tabellenneunter. Das Team von Misha Kaufmann hat erstmals nach 1997 das Achtelfinale überstanden. Fest steht bereits, dass ein Zweitligist in Köln mit dabei sein wird.