Handball-Torhüterin Dinah Eckerle beendet ihre Nationalmannschaftskarriere. Das gab die 28-Jährige am Donnerstag bei Instagram bekannt. Zuletzt stand Eckerle, die 2023 erstmals Mutter geworden war, im Aufgebot des deutschen Teams für die Olympischen Spiele in Paris, kam dort aber als "Nummer drei" nicht zum Einsatz.

"Mit den Olympischen Spielen in Paris ging für mich ein riesiger Traum in Erfüllung, auch wenn es nicht so lief, wie ich es mir erhofft hatte", schrieb Eckerle: "Als ich 2015 mein Debüt für die Nationalmannschaft gab, hätte ich nie gedacht, dass es so eine lange und aufregende Reise wird. Es war immer eine Ehre für mich, für Deutschland spielen zu dürfen."