Bennet Wiegert hatte vor dem dänischen Meister gewarnt, der über einen vorzüglichen Rückraum verfüge. Und der Coach der Magdeburger sollte Recht behalten. In der mit 20.000 Fans gefüllten Halle in Köln entwickelte sich ein sehr enges, hart umkämpftes Spiel. Aalborg ließ es aus dem Rückraum mit Mads Hoxer krachen, der in der ersten Halbzeit vier Tore machte. Und die Dänen zogen sich bei Tor oder Ballverlust extrem schnell zurück. So kam der SCM im ersten Durchgang zu keinem Gegenzug-Treffer. Es war eng, kein Team konnte im ersten Durchgang auf zwei Tore davonziehen. Magdeburg musste sich jedes Tor hart erarbeiten, Gisli Kristjansson war fast komplett abgemeldet. Dafür knipste Omar Ingi Magnusson fünf Mal. Und Sergey Hernandez hatte zwischen den Pfosten wieder einen guten Tag erwischt. So ging es mit einem 11:11 in die Kabinen. Die beiden Schiedsrichterinnen aus Frankreich schafften es übrigens mit ihrer großzügigen Auslegung, dass es in 30 Minuten keine Zeitstrafe und keine Gelbe Karten gab.