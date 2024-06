Der SC Magedeburg kann am kommenden Wochenende die Champions League gewinnen.

Mehr als 500 Tickets wurden für das Finale an Dauerkartenbesitzer und Mitglieder des SC Magdeburg verkauft.

Handball-Geschichte schreiben, etwas erreichen, das es noch nie zuvor in der Handballwelt gegeben hat und das vielleicht auch einmalig bleiben könnte: Vier Titel in einer Saison – der SC Magdeburg kann am kommenden Wochenende genau das schaffen, im Final Four der Champions League. Für die Magdeburger Handballer würden dann kaum noch Superlative reichen. Einmalig, rekordträchtig, unglaublich, fantastisch, phänomenal, traumhaft ist die aktuelle Saison bereits jetzt, nach dem Gewinn von drei Titeln.

Maskottchen des SC Magdeburg schwärmt über die Saison

Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter Jeder gerät ins Schwärmen, wenn man auf diese Spielserie blickt. Auch Nicole Wagner. Die 45-jährige Magdeburgerin kennt jeder in der Halle – auch wenn man sie vermutlich beim Vorbeigehen auf der Straße nicht erkennen würde. Denn in der Halle steckt sie immer im Kostüm von Till Eulenspiegel – dem Magdeburger Handball-Maskottchen. Eher durch Zufall schlüpfte sie vor zehn Jahren das erste Mal in das Kostüm. Seitdem unterstützt sie ihren SCM nicht nur als Fan, sondern animiert auch vom Spielfeldrand. Diese Saison ist besonders aufregend, sagt Nicole. Und ein bisschen hat sie vielleicht auch zum Erfolg beigetragen, denn in diesem Jahr gab es in der heimischen Arena in Magdeburg keinen einzigen Punktverlust. 17 Spiele – 17 Siege in der Handball-Bundesliga, dies ist eine beeindruckende Serie, die kein anderes Ligateam vorweisen kann. Immer war Nicole Wagner im Kostüm von Till Eulenspiegel dabei.