Danach entwickelte sich eine überraschend einseitige Angelegenheit. Kiel in der Abwehr griffig mit einem überragenden Keeper Tomas Mrkva und einer schnellen Führung. Dann mussten die Magdeburger erneut auf Kapitän Christian O’Sullivan verzichten, der einen Kieler mit der Hand im Gesicht traf und nach 21 Minuten mit Rot runterflog. Magdeburg gelang in der Folge gar nichts mehr, während Kiel leichte Tore erzielen. So kam es zu einem unglaublichen Halbzeitstand von 14:23.

Das wollten die Magdeburger, die erneut von einem großen Anhang unterstützt wurden, so nicht auf sich sitzen lassen. Die Elbestädter agierten in der Abwehr nun deutlich aggressiver, so bekam Kiel größere Probleme, zu klaren Würfen aus dem Rückraum zu kommen. Der Rückstand schmolz, obwohl Omar Ingi Magnusson noch zwei Siebenmeter liegen ließ. Eine Schrecksekunde erlebte Tim Hornke, der unglücklich mit dem rechten Fuß umknickte, in der Schlussphase aber wieder dabei war. Der THW, der zwischenzeitlich fast acht Minuten das Tor nicht traf, fing sich wieder. Dennoch schien beim 27:30 in der 58. Minute noch was möglich, aber Oscar Bergendahl scheiterte am Kreis an Mrkva. Danach spielten es die Norddeutschen runter.