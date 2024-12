Der SC DHfK Leipzig hat die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge einstecken müssen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Mittwochabend (11. Dezember) vor gut 2.700 Zuschauern bei Tabellennachbar HSG Wetzlar mit 30:31 (14:15). Auch acht Tore von Franz Semper bzw. sieben von Andri Runarsson halfen nicht für das dringend benötigte Erfolgserlebnis. "Das tut weh, wir haben einfach zu viele Schwankungen im Spiel", sagte Runarsson im Anschluss beim Streamingdienst Dyn. In einer wilden Schlusssequenz vergab Novemberneuzugang William Bogojevic durch einen zu überhasteten Abschluss auch die Gelegenheit zum wenigstens versöhnlichen Remis.