Die Partie startete mit aktiven Leipzigern, die die frühe Führung der Hausherren umgehend ausglichen und durch Andri Runarsson nach vier Minuten erstmals selbst in Front gingen (3:2). Und der SC DHfK blieb griffig, erhöhte umgehend auf 5:2 und zwang HSV-Trainer Torsten Jansen nach nicht einmal sieben gespielten Minuten zum ersten Timeout. Helfen sollte dieser aus Hamburger Sicht allerdings wenig – es spielte weiterhin nur der Gast aus Leipzig, der nach knapp einer Viertelstunde schon mit vier Treffern in Front lag (7:3/14.).

Der HSV legte in der Folge zwar einen Gang zu, doch auch die Grün-Weißen traten weiter munter auf das Gaspedal. Weil Keeper Kristian Saeveras hinten den Laden mehrfach stark sauber hielt und vorne beinahe jeder Ball ins Schwarze traf, wuchs die DHfK-Führung zwischenzeitlich gar auf sieben Treffer an (16:9/24.). Letztlich wirkte der 19:13-Pausenstand beinahe schon wie eine Art Vorentscheidung.

Doch diese Rechnung – falls sie beim ein oder anderen Spieler bereits im Kopf existierte – war ohne die Hausherren gemacht worden. Die kamen völlig unbeeindruckt aus der Kabine, erzielten direkt vier Tore binnen vier Minuten und waren plötzlich auf drei Zähler an Leipzig dran (35.). Während die Grün-Weißen in eine Art Schockstarre fielen, rannte der HSV weiter bedingungslos an und stellte in Minute 41 tatsächlich auf 22:22.