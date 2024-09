Auf dem Weg zum möglichen vierten Titel in Folge hat der SC Magdeburg das Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft erreicht. Gegen den saudi-arabischen Asienmeister Khaleej Club setzten sich die Elbestädter trotz einer lange Zeit schwachen Leistung mit 35:28 (15:14) durch. Bester Werfer des SCM war Isak Persson mit neun Treffern. Durch den Sieg sicherte sich der SCM den Gruppensieg in der Staffel C.

Magdeburg startete gut und führte mit 2:0, doch dann drehte Khaleej das Spiel, weil der SCM einige Angriffe in Serie vergab. In der Folge begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe - und Magdeburg ging wieder in Führung. Mehr als zwei Tore betrug der Vorsprung der Elbestädter aber nie. So konnte der Asienmeister erneut ausgleichen.