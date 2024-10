Preuss wechselte Anfang 2023 vom SC Magdeburg nach Leipzig und ist die Nummer eins am Leipziger Kreis. "Wir sind mit der Performance von Moritz sehr zufrieden und er ist, sowohl sportlich als auch menschlich, zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft geworden", freute sich Trainer Rúnar Sigtryggsson über die Vertragsverlängerung.

Für Sportdirektor Bastian Roscheck ist der 29-Jährige auf Grund seiner Persönlichkeit und seiner handballerischen Qualitäten ein wichtiger Stabilisator auf dem Spielfeld und in der Kabine. "Mit seiner Arbeitseinstellung ist er ein absolutes Vorbild für all die jungen Sportler in unserem Verein, die es irgendwann mal in die Bundesliga schaffen wollen", so Roscheck.