Der in Pilsen geborene Rückraumspieler konnte bereits viel Erfahrung auf internationalem Parkett sammeln und in bisher 32 absolvierten Länderspielen 71 Tore erzielen. Im Rahmen der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft kommt es am 19. Januar zur Vorrunden-Begegnung zwischen Tschechien mit Piroch im Aufgebot und der DHB-Auswahl mit den Leipzigern Luca Witzke und Franz Semper. Im kommenden Sommer wird Piroch in Leipzig dann auf seine tschechischen Landsmänner und Nationalmannschaftskollegen Matej Klima und Tomas Mrkva treffen.

Piroch steht aktuell noch beim polnischen Spitzenklub Wisla Plock unter Vertrag, mit dem er in den letzten beiden Jahren den polnischen Pokal sowie 2024 die Meisterschaft gewonnen hatte. Die Handball-Bundesliga kennt er bereits: In der Saison 2018/19 stand er beim aktuellen Tabellenführer Melsungen unter Vertrag, ehe Stationen in der Schweiz (HC Kriens-Luzern) und in Frankreich (US Créteil HB) folgten.