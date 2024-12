Vor 1850 Fans - darunter auch ein lautstarker Eisenacher Block - starteten die Potsdamer Hausherren in der Arena am Luftschiffhafen fehlerhaft in die Partie, sodass der ThSV nach bereits knapp fünf gespielten Minuten auf 3:0 stellen konnte. Anschließend leisteten sich auch die Thüringer Ungenauigkeiten, die Potsdam allerdings nicht für sich zu nutzen wusste. Nach einer Viertelstunde stellte Eisenach zum ersten Mal auf +4, was auch der Vorsprung zur Pause war. Schlüssel dafür war zum einen die gute Torhüterleistung von Matija Spikic, der insgesamt elf Paraden zeigte, und zum anderen der überzeugende Auftritt des Eisenacher Rückraums.