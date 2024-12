ThSV-Mediendirektor Jannis Gante wollte einen bevorstehenden Wechsel Kaufmanns so nicht bestätigen. Auf Anfrage von SPORT IM OSTEN erklärte er: "Wir werden dazu offiziell vor Januar nichts sagen und behandeln es wie Gerüchte, die es auch schon über einige unserer Spieler gegeben hatte. Er hat Vertrag bis 2027 und wir gehen offiziell davon aus, dass der erfüllt wird. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Dezember, wo sechs Spiele in 18 Tagen anstehen."

Mit dem 40-jährigen Schweizer kam der Erfolg zurück nach Eisenach. Im Oktober 2021 unterschrieb Kaufmann in der Wartburgstadt und schaffte nach einem nervenaufreibenden Krimi in Coburg 2023 den Sprung in das Handball-Oberhaus. Dort gelang als Aufsteiger in der ersten Saison der Klassenerhalt.