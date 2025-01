Und wenn die Spieler wieder heimgekehrt sind, geht es rasant weiter für den SCM. Am 8. Februar steht ein Auswärtsspiel in Kiel an, vier Tage später geht es in der Königsklasse nach Kielce, ehe das Duell zuhause gegen Tabellenführer Kiel ansteht. Kein einfacher Start zurück in den Alltag, der eh nach so einem Turnier nicht einfach sein. "Da habe ich meine Erfahrungen mit, den SC-Magdeburg-Modus wiederzufinden. Das dauert ein bisschen. Dann muss man Gespräch führen, um diesen WM-Blues aus Zufriedenheit, Unzufriedenheit, was auch immer, abzuschütteln." Und das schnellstmöglich – für eine erfolgreiche Restsaison und weitere Jahre mit Wiegert an der Seitenlinie.