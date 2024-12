Für den ebenfalls anwesenden Coach Runar Sigtryggsson ist die Sache klar: "Wir müssen einfach besser performen, in allen Bereichen." Angesprochen auf die vielen Gegentore – Leipzig kassierte mehr als 30 Tore in allen drei verlorenen Partien – zeigte sich der Isländer unbesorgt. "Wir spielen schnellen Handball," erklärte der Coach seinen Ansatz. "Mehr Angriffe, mehr Tore. Sollten wir es irgendwie schaffen, Kiel unter 30 zu halten, werden wir wahrscheinlich gewinnen." Da hat der Isländer einen Punkt: Bei gut 60 Angriffen pro Spiel sind viele Tore in Duellen mit dem DHfK an der Tagesordnung. "Die 30er-Marke ist mir deshalb nicht so wichtig," ließ er abschließend wissen.