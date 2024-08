Der FC Erzgebirge Aue hatte im DFB-Pokal an der Überraschung gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach geschnuppert. Mitverantwortlich dafür auch Mika Clausen. Der Angreifer netzte nach nur acht Minuten für den Drittligisten zum 1:0 ein. Und wie schön: Eine Flanke von links verwertete der 22-Jährige volley ins lange Eck. Aue musste sich trotz starker erster Halbzeit am Ende gegen den Favoriten 1:3 geschlagen geben . Den Volltreffer kann Clausen aber niemand mehr nehmen.

Für RB Leipzig erwischte Neuzugang Antonio Nusa im Pokal bei Rot-Weiß Essen einen echten Start nach Maß. Der Norweger, der erst in dieser Woche aus Belgien an die Pleiße wechselte, brachte mit seinem Tor RB endgültig auf die Siegerstraße. Nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung und mit seinem erst dritten (!) Ballkontakt traf Nusa zum 3:1 für RB Leipzig . Sehr schön und schnörkellos nach einem Konter ins lange rechte untere Eck. Für Nusa ein Wahnsinns-Einstand und für uns ein echter Volltreffer.

Einen richtigen Volltreffer hatte auch Christoph Daferner. Der Ex-Düsseldorfer im Trikot von Dynamo Dresden brachte die Schwarz-Gelben mit einem wunderschönen Tor gegen seinen Ex-Verein in Führung. Aus unmöglichem Winkel machte Daferner am Sonntag das 1:0 - Dynamo führte damit schon nach 17 Minuten. Dem Dresdner Drittligisten bescherte das Tor zusätzliches Selbstbewusstsein. Im Duell mit Zweitligist Düsseldorf agierten die Sachsen die ganze Zeit mindestens auf Augenhöhe. Am Ende gewann das Team von Coach Thomas Stamm 2:0 - und steht in der 2. Pokalrunde.