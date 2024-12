"Volltreffer der Woche": Artistisch oder mit Schmackes?

Vorschlag 1: Lucas Albert (FSV Zwickau)

Wenn es läuft, dann läuft es: Der FSV Zwickau eilt aktuell von Sieg zu Sieg. Nach vier Dreiern in Folge kletterten die Schwäne auf Platz vier. Ein Unterschied zur Konkurrenz ist, dass die Zwickauer ihre Chancen eiskalt nutzen und auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben. Wie am Freitag beim Heimspiel gegen den BFC Dynamo. In der Nachspielzeit gab es noch diese eine Ecke für den FSV, Oliver Fobassam scheiterte per Kopf an Keeper Leon Bätge, aber Lucas Alber netzte mit tollem Seitfallzieher aus Nahdistanz ein. Traumtor und Sieg.

Vorschlag 2: Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena)

Der Knoten gelöst ist auch beim FC Carl Zeiss Jena. Nach dem 3:0 in Meuselwitz fegten die Thüringer am Samstag über die BSG Chemie Leipzig hinweg. Den Torreigen beim 5:0-Sieg eröffnete Alexander Prokopenko in der zweiten Minute. Erst ließ er mit einer Körpertäuschung einen Chemie-Spieler alt aussehen, um dann den Ball aus 18 Metern sehenswert im linken unteren Eck zu versenken.

Vorschlag 3: Johannes Pistol (ZFC Meuselwitz)

Der ZFC Meuselwitz spielt unter Trainer Georg-Martin Leopold auch in diesem Jahr eine gute Saison, belohnt sich allerdings dafür immer noch zu selten. Wie in Babelsberg, wo es am Ende nur ein 1:1 gab, viel zu wenig angesichts der Spielanteile. Doch einen wunderschönen Führungstreffer durften die Ostthüringer bejubeln. Johannes Pistol schnappte sich einen eigentlich abgewehrten Ball, ließ einen Babelsberger ins Leere rutschen und schloss aus 15 Metern flach ins linke Eck ab.

