Achtung, Traumtor-Alarm: Beim 2:1-Erfolg des ESV Eintracht Thum-Herold in der Landesliga Sachsen avancierte Daniela Mittag zur Matchwinnerin. Nachdem sie gegen den DFC Westsachsen Zwickau erst die Führung erzielt hatte, sorgte sie in der Nachspielzeit für den umjubelten Schlusspunkt: Nach einem zu kurz geratenen Abstoß der gegnerischen Torhüterin legte sie sich den Ball vor und jagte das Leder anschließend aus gut 25 Metern in hohem Bogen ins Netz.

Einmal so jubeln wie Cristiano Ronaldo - dachte sich wohl auch Empor Glauchaus Colin Ullmann und suchte sich dafür gleich einmal das Highlight im Achtelfinale des Sachsenpokals gegen den FSV Zwickau aus: In der 42. Minute nahm der ehemalige FSV-Jugendspieler eine flache Hereingabe in den Sechzehner gefühlvoll mit und vollendete kurz darauf in bester Torjäger-Manier zum 2:1-Endstand. Der ikonische CR7-Jubel im Anschluss durfte natürlich nicht fehlen.