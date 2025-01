Ganz anders ist die Stimmung in Erfurt: Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß verloren am Mittwoch (15. Januar 2025) auch das 15. Bundesliga-Spiel der Saison. Der Tabellenletzte unterlag beim Vorletzten Münster klar 0:3 (22:25, 27:29, 16:25).

Das Team von Coach Mateusz Zarczynski lag im ersten und dritten Satz dauerhaft in Rückstand und verlor beide Sätze in 22 Minuten. Im zweiten Durchgang schnupperten die Thüringerinnen aber am vierten Satzgewinn der Saison. Erfurt führte lange, hatte sogar drei Satzbälle (24:23/ 25:24/26:25). Am Ende verloren die SWE-Volleyballerinnen den Satz nach 33 Minuten aber doch.