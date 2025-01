Dabei begann es für das Team des in Stuttgart geborenen Alexander Waibl gut. Der DSC sicherte sich den ersten Durchgang auch dank Vorteilen im Aufschlag- und Annahmeduell klar mit 25:15. Der zweite Satz verlief ausgeglichen, am Ende hatten die Gäste mit 25:23 das bessere Ende für sich. Der Deutsche Meister Stuttgart legte mit einem 25:17 nach. Im vierten Durchgang vergab der DSC dann drei Satzbälle und musste sich Stuttgart am Ende knapp mit 25:27 geschlagen geben. Kapitänin Sarah Straube sagte auf "Sport 1": "Es ist schade, es war heute mehr drin. Am Ende waren es Kleinigkeiten. Wir haben im Laufe der Partie unsere Aggressivität verloren." Man sei "jünger und unerfahrener" als der Gegner.