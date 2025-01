Der VfB Suhl hat am Samstag den erwarteten Sieg gegen Schwarz-Weiß Erfurt eingefahren. Das Team von Trainer László Hollósy setzte sich in eigener Halle klar mit 3:0 gegen den Tabellenletzten durch. Alle drei Sätze verliefen ähnlich. Erfurt hielt phasenweise gut mit, hatte aber in den entscheidenden Momenten das Nachsehen.



Zu den besten Spielerinnen wurden Anna Artyshk für Suhl und Mia Anna Strauß für Erfurt gewählt. Der VfB bleibt durch den Sieg auf dem fünften Tabellenplatz. Erfurt wartet am Tabellenende weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison.